Los Guayabo Brothers Sortie Album PsychoTropical avec Cuarteto Tafi au Metronum Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Los Guayabo Brothers Sortie Album PsychoTropical avec Cuarteto Tafi au Metronum Le Metronum, 3 mars 2023, Toulouse. Los Guayabo Brothers Sortie Album PsychoTropical avec Cuarteto Tafi au Metronum Vendredi 3 mars 2023, 19h30 Le Metronum

12€ / 10€

Los Guayabo Brothers ont le bonheur d’enfin vous dévoiler leur 2ème album de studio: PsychoTropical! Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Los Guayabo Brothers ont le bonheur d’enfin vous dévoiler leur 2ème album de studio: PsychoTropical!

Le voyage débute sur les airs enjoués et engagés de Cuarteto Tafi, l’Orient et l’Amérique Latine vous attendent!

En deuxième partie, Los Guayabo Brothers vous mèneront aux terres chaudes et humides de la grande fête PsychoTropical!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T19:30:00+01:00

2023-03-03T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Le Metronum Adresse 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Ville Toulouse lieuville Le Metronum Toulouse Departement Haute-Garonne

Le Metronum Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Los Guayabo Brothers Sortie Album PsychoTropical avec Cuarteto Tafi au Metronum Le Metronum 2023-03-03 was last modified: by Los Guayabo Brothers Sortie Album PsychoTropical avec Cuarteto Tafi au Metronum Le Metronum Le Metronum 3 mars 2023 Le Metronum Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne