Ice nine kills + Skynd au Metronum Le Metronum, 26 février 2023, Toulouse.

Ice nine kills + Skynd au Metronum Dimanche 26 février 2023, 20h00 Le Metronum

24,15€

Ice Nine Kills captive ses auditeurs. Leur son post-hardcore composé de mélodies montantes, de crochets de guitare à textures multiples et d’une double attaque vocale les saisit à la gorge.

Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Leur album Every Trick In The Book, sorti en 2015, a été classé n° 1 du Billboard Heatseekers hebdomadaire et Top 5 des albums Hard Rock et indépendants. The Silver Scream, le cinquième album du groupe, sorti en 2018, tire ses treize hymnes de treize classiques d’horreur. Enregistré début 2018 par le producteur Drew Fulk (Motionless In White, Pop Evil) à Los Angeles, The Silver Scream offre une évasion digne d’un grand écran.

Le groupe était de passage pour un concert complet au Backstage By The Mill à Paris en 2019 et a sorti fin 2021 un nouvel album intitulé « The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood » à découvrir en live très prochainement !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T20:00:00+01:00

2023-02-26T23:30:00+01:00