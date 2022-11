Leprous & Kalandra au Metronum Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Leprous & Kalandra au Metronum
Samedi 18 février 2023, 19h30
Le Metronum

4 c'est le nombre de fois que Noiser a invité Leprous à Toulouse, la dernière était au Bikini pour les 20ans du groupe, en bon coureurs de fond le groupe se relance dans une tournée marathon avec Kalandra que vous avez peut-être vu au Zénith en première partie de Wardruna.Un troisième groupe sera annoncé pour compléter cette affiche. LEPROUS

Leprous est un groupe de metal fondé en 2001 et originaire de la ville de Notodden en Norvège d’où viennent déjà les groupes Emperor, Zyklon, Ihsahn, Peccatum et beaucoup d’autres. Après l’EP « Silent Waters » en 2004 et le « Aeolia » en 2006, le groupe a enregistré « Tall Poppy Syndrome » en 2008 chez Sensory Records, et l’album est sorti en Mai 2009. En 2009, ils ont joué avec Ihsahn et avec Emperor. A la fin 2010, ils font la première partie du groupe de metal symphonique suédois Therion pour leur tournée européenne. Le troisième album sort le 24 Août 2011. Ihsahn y est présent en tant qu’invité au chant. Le groupe sort son quatrième album, intitulé « Coal », le 20 Mai 2013. Leprous est également le groupe qui accompagnait Ihsahn à tous ses concerts. Ihsahn a d’ailleurs été invité plusieurs fois à chanter sur les chansons de Leprous, notamment sur les chansons « Thorn » et « Contaminate Me », provenant respectivement des albums « Bilateral » et « Coal ». L’album « The Congregation » sort le 25 Mai 2015. KALANDRA

