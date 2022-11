Planète Félix – ciné-concert Le Metronum, 12 février 2023, Toulouse.

5.40€

Les aventures drôles et poétiques du célèbre Félix le Chat mises en musique avec une inventivité débordante par la bassiste Suzy LeVoid et la flutiste Leah Gracie.

Pour ce ciné-concert, la musicienne nantaise Suzy LeVoid (Miët, MellaNoisEscape…) s’associe à Leah Gracie (What a Day, Hedgehog Sextet…), musicienne originaire de Poitiers. Suzy LeVoid assure la composition de la musique et les deux musiciennes se partagent les arrangements et l’interprétation. Issues de deux univers musicaux très différents, la rencontre entre la musicienne rock-noise et la seconde jazz-pop leur permet de proposer un travail riche aux influences variées.

Toutes deux passionnées par la technique vocale, elles placent le travail de la voix au centre de leur musique. En plus de leurs instruments respectifs, la basse et la flûte traversière, elles s’entourent d’objets du quotidien (balai, bouteilles, cartes, carton…) et les intègrent à une musique naviguant entre pop, rock et musique électroacoustique.



