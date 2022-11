Les pépites du metronum – Kalika + Blu Samu + Joye Le Metronum, 27 janvier 2023, Toulouse.

Les pépites du metronum – Kalika + Blu Samu + Joye Vendredi 27 janvier 2023, 20h00 Le Metronum

14.80 €

Le Metronum présente ses soirées « Pépites », une plongée rafraîchissante dans la nouvelle vague musicale de Toulouse et d’ailleurs, avec pour seule boussole la curiosité !

Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Kalika

Affirmative et combattante, la voix de KALIKA fait l’effet d’un coup de poing dans un gant de velours. Bam ! Ses paroles crues racontent les histoires d’amour et de sexe tumultueuses d’une jeune féministe de 22 ans. Tirant son surnom de Sara-la-Kali, sainte vénérée par la communauté des Gitans de Sainte-Marie-de-la-Mer comme de Kali, déesse indienne de la destruction et de la reconstruction, cette Catherine Ringer des temps modernes tape de la voix, le regard crépitant de rage mais le sourire barrant son doux visage.

Blu Samu

Salomé Dos Santos, alias Blu Samu, est une rappeuse-compositrice-interprète belgo-portugaise originaire d’Anvers qui fait désormais partie intégrante la scène hip-hop bruxelloise. Elle vit avec ses potes du 77 et voyage à travers le pays avec Zwangere Guy. Avec la sortie de son EP « Blue » en 2015, la musicienne a su conquérir la scène belge et française, grâce à un habile mélange de hip-hop, de soul, funk et vibes brésiliennes.

Joye

Joye écrit, en anglais ou en français, compose, interprète, participe aux scénarios de ses clips, joue, produit. En scène, elle jongle avec de denses boucles rappelant Rone, du r’n’b ovni, de l’electro-pop aérienne et du trip-hop, les pieds en club, la tête quimédite. La puissance de Sevdaliza, la douceur vocale de BillieEilish et des pas de côtés électroniques à la The Dø se mêlent àmerveille dans les lives de cette chanteuse pleine d’ambition.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:00:00+01:00

2023-01-27T23:00:00+01:00