Super panela & tanidual Le Metronum, 21 janvier 2023, Toulouse.

13.80 €

Soirée unique La musique colombienne tambour battant… se frotte à l’électro avec un invité spécial « Tanidual »

Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Super Panela : une voix unique au sein des musiques actuelles latines et festives.

Super Canela fait résonner ses cumbias et porros colombiens. Du mélange des instruments traditionnels, des cuivres et des percussions résulte un son chaud et puissant, évoquant tantôt les grands orchestres tropicaux des années cinquante, tantôt l’afrobeat de Fela ou la salsa de Fruko. Compositions originales et reprises revisitées se côtoient à merveille et donnent au groupe toute sa singularité. Il n’hésite pas à se frotter aux autres rythmes traditionnels afro-colombiens et à s’inspirer des expérimentations musicales de la scène actuelle colombienne.

Un set unique ! Forts d’une 1ère expérience au Taquin au printemps 2022, Tanidual et Super Panela ont décidé de voir les choses en grand et de pousser l’expérimentation encore plus loin en 2023. Comment faire cohabiter et mélanger les rythmiques afro-colombiennes de Super Panela avec les sons électroniques du trompettiste et producteur toulousain Tanidual ? À l’occasion du festival CUBA HOY !, Tanidual et Super Panela redéfinissent un nouveau son ensemble et construisent un set unique en son genre, entre les sons stratosphériques des machines, le velouté de la trompette et l’intensité de la fête.



