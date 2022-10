Propulsion Rim’K + Slimka + Specy Men + Rousnam + N3ms + tremplin « à vos styles » + démo hip hop Le Metronum, 9 décembre 2022, Toulouse.

Propulsion Rim’K + Slimka + Specy Men + Rousnam + N3ms + tremplin « à vos styles » + démo hip hop 9 et 10 décembre Le Metronum

10€ – 25€

Le Centre des arts urbains présente une programmation 100% hip-hop les 9 & 10 décembre : concerts, rencontres, animations, tremplin, échanges, et bien plus encore.

Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Le Centre des arts urbains présente une programmation 100% hip-hop les 9 & 10 décembre : concerts, rencontres, animations, tremplin, échanges, et bien plus encore.

Vous pourrez retrouver Rim’K, Slimka, Specy Men, N3ms et d’autres artistes de la scène rap actuelle le vendredi. Des animations graffiti, danse ou encore, DJing ainsi que le tremplin « À vos styles » le samedi.

Restez branchés, nous vous réservons encore quelques surprises !

RIM K + SLIMKA + SPECY MEN + N3MS + GUESTS

Réservez vos places de concert pour : PROPULSION – LE METRONUM

Le prix des places est à partir de : 25.00 €

Date : vendredi 9 décembre 2022

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour PROPULSION.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T20:00:00+01:00

2022-12-10T21:00:00+01:00