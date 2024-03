Le métro sous toutes ses formes Archives de la MEL Ronchin, mercredi 27 mars 2024.

Le métro sous toutes ses formes Grâce à une visite des Archives et la projection de films inédits, découvrez le prototype du métro VAL en fonctionnement et les réactions de la population en découvrant ce nouveau mode de transport. Mercredi 27 mars, 18h00 Archives de la MEL Gratuit, sur réservation

1983-2023 : cela fait 40 ans que le VAL transporte des millions d’usagers à travers la métropole lilloise. À l’origine se trouvait le souhait de développer un moyen de transport en site propre innovant et économique. Des recherches conjointes de l’Université des sciences et technologies de Lille et de MATRA va naître le premier métro automatique au monde : le VAL.

Aujourd’hui, le réseau de métro se déploie sur 43,7 km réparti en deux lignes et dessert 60 stations. Comment a-t-il été pensé, construit et mis en service ? Quelles évolutions a-t-il connu depuis 40 ans ? Comment la population a découvert cette innovation ?

Dans le cadre des Nocturnes de l’Histoire, les Archives souhaitent mettre en valeur l’histoire de cette innovation. Il vous est proposé deux temps forts :

Dès 18h, une visite du bâtiment des Archives vous plongera au cœur des dossiers du Métro : du rapport technique, aux plans d’architectes, en passant par les maquettes des stations et des esquisses, c’est plus d’une dizaine de documents d’archives qui vous sera présentée.

À 19h, des films sur le Métro seront projetés en partenariat avec l’association Archipop. Du documentaire scientifique au film promotionnel, vous découvrirez 6 films inédits des années 1980.

Un temps convivial et d’échanges autour d’une collation clôturera cette soirée.

Gratuit, sur réservation : https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/culture/nocturnes-de-l-histoire-le-metro-sous-toutes-ses-formes-projection/

