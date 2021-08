Ingré Espace Lionel Boutrouche Ingré, Loiret Le Mètre-Mot Espace Lionel Boutrouche Ingré Catégories d’évènement: Ingré

Le Mètre-Mot

Espace Lionel Boutrouche, le vendredi 17 septembre à 20:30

Espace Lionel Boutrouche, le vendredi 17 septembre à 20:30

**Vincent Pensuet nous emmène dans un pur déluge verbal, le jeu des mots est jubilatoire, un délire de mots de poète. Mais pas que !** Le personnage jongle avec son mètre, s’habille de mots pour paraître plus beau, danse et dessine l’espace avec ses paniers. Il a « le mot au bout du doigt », les jette en l’air pour ne pas avoir l’R… et les rattrape à l’envers. Tout est une question de cadre , de maîtrise, de métrique, entre mesures et démesures, pour trouver le bon sens des choses. A l’entre deux de la poésie et du clown burlesque, Vincent Pensuet signe un formidable spectacle, qui n’a rien à envier à ses maîtres (Devos, Ponge ou Tardieu). Les mots volent, virevoltent par nuées ; L’auteur nous embarque bientôt dans une joyeuse chevauchée à travers l’espace..et les Mots !

Entrée libre GRATUIT

par la Compagnie Wonderkaline Espace Lionel Boutrouche 33 Route d’Orléans 45140 Ingré Ingré Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:30:00 2021-09-17T22:30:00

