Station ASUR Plant Breeding, le samedi 19 juin à 10:00

L’équipe du semencier ASUR Plant Breeding vous propose de découvrir la manière dont une nouvelle variété de céréales (blé, orge…) est créée pour répondre aux objectifs de stabilité de la production et de réponse à la transition agro-écologique. Découvrez également la façon dont les semences sont produites le long de la chaine de triage, ainsi que les possibilités offertes par leur conservation sous vide d’air (procédé Safet’Hy – Tamia Pack).

Accès libre

Rencontrez nos équipes et découvrez les principes de l’amélioration des variétés de céréales et la production des semences Station ASUR Plant Breeding 163 ter avenue de Flandre 60190 Estrées-Saint-Denis Estrées-Saint-Denis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T12:30:00

