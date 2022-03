Le métier de journaliste scientifique Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 29 mars à 14:30

Quand on parle de science, il est important de faire preuve de sens critique et de capacités à vulgariser. Pour le journaliste, il s’agit d’aller chercher l’information la plus juste possible, et de la rendre accessible pour informer les lecteurs, téléspectateurs et auditeurs. Aussi, nous vous proposons dans le cadre de la “_Quinzaine de l’esprit critique_” une rencontre-débat avec des journalistes scientifiques qui viendront témoigner de leur métier et répondre aux questions : comment le journaliste affûte son esprit critique pour éviter les erreurs d’interprétation ? Comment éviter les erreurs comme la simplification ou le relai d’une information insuffisamment vérifiée ? Que vaut la parole d’un chercheur ? Comment le journaliste évalue l’information qu’il reçoit, avant de la relayer ? La rencontre aura lieu en ligne et sera enregistrée. [14h30-16h] Dans le cadre de la “Quinzaine de l’esprit critique” une rencontre-débat avec des journalistes scientifiques qui viendront témoigner de leur métier et répondre aux questions. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T14:30:00 2022-03-29T16:00:00

Catégorie d'évènement: Paris
Lieu Cité des sciences et de l'Industrie
Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Ville Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

