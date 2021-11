Le Métier de Développeur IT-AKADEMY, 30 novembre 2021, Villeurbanne.

Le Métier de Développeur

du mardi 30 novembre au vendredi 3 décembre à IT-AKADEMY

Développeur web, développeur mobile, dévéloppeur front / back et fullstack… Vous avez du mal à vous y retrouver ? On clarifie tout ça et on vous explique en quoi ça consiste mais aussi et surtout comment vous y former !

Présentation du Métier de Développeur et de nos formations

IT-AKADEMY 6 place Charles HERNU 69100 VILLEURBANNE Villeurbanne Charmettes Métropole de Lyon



