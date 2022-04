Le métier de chargé.e de recouvrement Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Venez échanger avec une entreprise qui recrute des alternants et vous informer de la possibilité de suivre une formation en contrat d’apprentissage (de niveau Bac+2). Une formation, un diplôme, un CDI ! **Animé par le Centre de formation LB Développement, le Cabinet 1640, avec le soutien du Conseil Départemental des Yvelines.** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Un métier du secteur administratif dont les débouchés sont nombreux, accessible aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

