Le métier de berger aujourd’hui et demain La projection du film de Lionel Roux,”les bergers du futur” sera suivie d’une rencontre avec des éleveurs, bergers et bergères et autres professionnels (dont des représentants de l’Ecole des Bergers) qui s’adresseront au public pour échanger sur les conditions du pastoralisme aujourd’hui et les perspectives qu’il offre.

Entrée libre

Projection du film “les bergers du futur” suivie d’une rencontre avec des éleveurs, bergers, bergères Maison De la Vie Associative 3, boulevard des Lices, Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T20:00:00

