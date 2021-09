Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Le métier d’architecte – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Le métier d’architecte – Biennale – Tous pour l’architecture ! Clermont-Ferrand, 6 novembre 2021, Clermont-Ferrand. Le métier d’architecte – Biennale – Tous pour l’architecture ! 2021-11-06 14:00:00 – 2021-11-06 17:00:00 Grand foyer de la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale 69 Boulevard François-Mitterand

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Cet atelier d’initiation cherche à faire découvrir aux enfants la profession d’architecte (à partir de 8 ans). dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Grand foyer de la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale 69 Boulevard François-Mitterand Ville Clermont-Ferrand