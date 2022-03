Le méthane, second gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique Le Diapason – Campus Beaulieu, 22 mars 2022, Rennes.

Le méthane, second gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique

Le Diapason – Campus Beaulieu, le mardi 22 mars à 12:15

Le méthane est le second gaz à effet de serre après le dioxyde de carbone responsable du réchauffement climatique. Nous présenterons le cycle du méthane : ses sources et ses puits, et comment les activités humaines ont perturbé ce cycle de vie et les concentrations de méthane dans l’atmosphère, et finalement la température moyenne à la surface de la Terre. Nous discuterons les moyens aux mains des scientifiques existants pour la surveillance des concentrations et des émissions de méthane avant de conclure par les possibilités de réductions des émissions de méthane par les activités humaines.

Le méthane, second gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique : ses sources et ses puits, son suivi et ses variations. Quelles solutions de réductions de ses émissions ?

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T12:15:00 2022-03-22T13:30:00