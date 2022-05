Le métavers, avenir d’internet ? Elancourt,la Commanderie Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Le métavers, avenir d’internet ? Elancourt,la Commanderie, 1 juin 2022, Élancourt. Le métavers, avenir d’internet ?

Elancourt, la Commanderie, le mercredi 1 juin à 20:00

Avec Michel Beaudouin-Lafon, chercheur au Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN – UnivParisSaclay/INRIA/CentraleSupélec/CNRS) – Animé par Jean-Marc Galan journaliste scientifique Le metavers (ou metaverse en anglais) est un concept annoncé comme révolutionnaire. Cette rencontre est l’occasion de mieux comprendre ce concept, les enjeux de son développement, les limites et risques éventuels et ses opportunités technologiques. Accessible à tous les curieux, sans être spécialiste d’informatique ! Tout public, dès 12 ans Gratuit – Sur réservation Le métavers est un concept annoncé comme révolutionnaire. Venez mieux comprendre ce concept, les enjeux de son développement, les limites et risques éventuels et ses opportunités technologiques. Elancourt,la Commanderie Elancourt Élancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T20:00:00 2022-06-01T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu Elancourt,la Commanderie Adresse Elancourt Ville Élancourt lieuville Elancourt,la Commanderie Élancourt Departement Yvelines

Elancourt,la Commanderie Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

Le métavers, avenir d’internet ? Elancourt,la Commanderie 2022-06-01 was last modified: by Le métavers, avenir d’internet ? Elancourt,la Commanderie Elancourt,la Commanderie 1 juin 2022 Élancourt La Commanderie Élancourt

Élancourt Yvelines