Eldorado & Machu Picchu – Musiques Eldorado Mardi 21 mai 2019, 18h30 Le Métaphone Gratuit, sur inscription

Dans le cadre des classes musique menée par le 9-9bis en partenariat avec l’Éducation Nationale

Avec les élèves de la classe de CM1 de Mme Parsy de l’école Boris Vian à Carvin, encadrés par Charlotte Douay, musicienne intervenante au 9-9bis et les musiciens de l’orchestre d’harmonie et les choristes de l’École de musique de Raimbeaucourt

La pièce Eldorado du compositeur Thierry Deleruyelle sera interprétée, en première partie, par l’orchestre d’harmonie de Raimbeaucourt.

En seconde partie, la pièce Machu Picchu du compositeur Eric Bourdet et du librettiste Sébastien Gaudefroy sera chantée par les élèves de l’école Boris Vian et la chorale adultes de l’École de musique de Raimbeaucourt et accompagnée par l’orchestre d’harmonie de Raimbeaucourt.

Le Métaphone chemin du tordoir, 62590 oignies Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-21T18:30:00+02:00 – 2019-05-21T20:00:00+02:00

