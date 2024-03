Le métal dans la construction et l’ornementation de Notre-Dame : contribuer à la mémoire et à la restauration de l’édifice INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, mardi 2 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:00:00+02:00 – 2024-04-02T19:30:00+02:00

Le métal dans la construction et l’ornementation de Notre-Dame : contribuer à la mémoire et à la restauration de l’édifice

Depuis quatre ans, le chantier scientifique CNRS/MC évolue au rythme du chantier de restauration de la cathédrale. Si l’un et l’autre semblent parfois progresser de manière contiguë, ils se croisent et interagissent immanquablement. Des agrafes médiévales des maçonneries aux crêtes de faîtage des xixe-xxe siècles, en passant par la couverture en plomb du xixe siècle, les recherches conduites par le GT Métal selon une approche diachronique alimentent la connaissance des usages des métaux dans l’architecture de l’édifice. Elles contribuent à la préservation de la mémoire de ce monument emblématique et, dans une certaine mesure, à certains choix de restauration portés par l’EPRNDP et la maîtrise d’œuvre.

Intervenants pressentis

Aurélia Azéma (LRMH / CNRS), MaximeL’Héritier (université Paris 8, ArScAn),Mathilde Bernard (NIMBE UMR 3685),Sandrine Baron (TRACES), Diane Daussy(TrAme 4284), Emmanuelle Delque-Kolic(LMC14), Philippe Dillmann (LAPA,IRAMAT UMR 7065, NIMBE UMR 3685),Ivan Guillot (université Paris-Est Créteil,ICMPE UMR 7182), Guillaume Sarah(IRAMAT UMR 7065), Delphine Syvilay(Sorbonne-Université Abu Dhabi)

__

A propos

Notre-Dame de Paris en chantiers

Ce cycle de conférences propose une communication régulière à destination du grand public sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en partenariat direct avec le chantier scientifique Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture. Les interventions impliquent laparticipation d’une grande diversité de scientifiques et de professionnels du patrimoine. Des chercheurs impliqués dans le chantier scientifique piloté par le CNRS et le ministère de la Culture depuis 2019 pourront croiser ces différents regards en offrant au public un retour sur l’actualité du chantier. Les interventions varient les thématiques et les approches sur toute la durée du chantier de restauration.

En partenariat avec l’Association des scientifiques de Notre-Dame, le chantier scientifiquede Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, et l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris

Responsable scientifique

Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (Inp), Lindsey Cook (université d’État de Pennsylvanie), Lucie Grand-jean (INHA), Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), Émilie Maume(Inp), Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine), Jonathan Truillet (EPND), Arnaud Ybert (université de Bretagne occidentale)

Coordination scientifique du chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ⁄ ministère de la Culture :

Philippe Dillmann (CNRS), Pascal Liévaux (ministère de la Culture), Aline Magnien (LRMH), Martine Regert (CNRS)

Membres de l’Association des scientifiques de Notre-Dame

Lindsay Cook (université d’État de Pennsylvanie), Sophie Lagabrielle (musée de Cluny – muséenational du Moyen Âge), Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général hono-raire du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne occidentale)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Corrosion brune du plomb sur les tables de couverture de la tour sud de Notre-Dame

© LRMH Aurélia Azéma