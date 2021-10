Versailles Chapelle royale Versailles, Yvelines Le Messie : Haendel Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Le Messie : Haendel
Chapelle royale, le mercredi 8 décembre 2021

Chapelle royale, le mercredi 8 décembre à 20:00

Le jeune Valentin Tournet livre ici sa vision de l’oratorio le plus célèbre d’Haendel.L’alternance idéale d’airs solistes et de chœurs est admirable, et la science lyrique de Haendel est partout présente dans les airs : suaves ou victorieux, ils sont parmi les plus beaux du compositeur. Les chœurs mémorables restent dans l’oreille depuis plus de deux-cent cinquante ans.

Réservation sur https://www.chateauversailles-spectacles.fr/

Le Messie est une œuvre dont la renommée dépasse toutes les autres d'Haendel.
Chapelle royale, Château de Versailles, Versailles

2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T22:30:00

