Le Messie de Haendel Anglet, 28 mai 2022, Anglet. Le Messie de Haendel Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2022-05-28 – 2022-05-28 Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou

Anglet Pyrénées-Atlantiques 25 30 EUR Le Messie de Haendel par le choaur Ascèse, sous la direction de Philippe Mendes, avec la participation des choeurs Chantadour et Vocanti. Le Messie de Haendel par le choaur Ascèse, sous la direction de Philippe Mendes, avec la participation des choeurs Chantadour et Vocanti. +33 5 59 03 77 01 Le Messie de Haendel par le choaur Ascèse, sous la direction de Philippe Mendes, avec la participation des choeurs Chantadour et Vocanti. Choeur Ascèse

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

