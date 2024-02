Le Message des Esprits Animaux – un atelier magique alliant peinture intuitive et méditation guidée Maison des Association Paris 7 Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h15 à 21h15

.Tout public. payant

Le prix de l’Atelier, matériaux inclus, est de 35 euros. Profitez de cette expérience sans souci, car tous les matériaux nécessaires à la peinture sont fournis. Vous n’avez qu’à apporter votre enthousiasme créatif !

Plongez dans un univers unique où la peinture devient le langage sacré de l’âme, tandis que la méditation vous guide vers une rencontre magique avec les esprits des animaux. À la fin de ce voyage intérieur, partageons un moment convivial où les cœurs se réchauffent autour d’une collation partagée.

Découvrez

« Le Message des Esprits Animaux »

Plongez dans un univers unique

où la peinture devient le langage sacré de l’âme, où la méditation vous guide

vers la rencontre magique avec les esprits des animaux. Bienvenue

à l’atelier unique de peinture intuitive et méditation guidée !

Laissez-vous

emporter dans un voyage chamanique autour du feu, porté par les battements

envoûtants du tambour et du hochet. Explorez les

profondeurs du monde en bas où les esprits des animaux vous attendent pour vous

délivrer leur message, dans une retrouvaille psychédélique envoûtante.

Les esprits des animaux sont bien plus que de simples créatures ; ce sont des

guides, des guérisseurs qui nous apportent leur médecine sous forme d’énergie,

de soutien et de message. Lors de cet atelier, laissez-vous

choisir par un esprit animal et canalisez son message unique à travers la

peinture intuitive.

Au croisement entre la transe chamanique et la peinture

médiumnique, je vous accompagne avec douceur et bienveillance dans cette

rencontre extraordinaire, où la magie opère à chaque coup de pinceau.

À l’issue de ce voyage intérieur, partageons un moment

convivial où les cœurs se réchauffent autour d’une collation partagée.

Apportez vos grignotages préférés et laissez-vous emporter par la magie de

l’instant présent.

Quand et où ?

L’accueil

se fait à partir de 19h. Soyez ponctuels, car notre voyage débute par une

méditation !

Les

places sont limitées ! Réservez votre place dès maintenant pour vivre cette

expérience hors du commun !

https://annaedlin.com/le-message-des-esprits-animaux-20-21-mars-2024/

Rejoignez-nous pour explorer les

mystères du monde des esprits animaux à travers l’art et la méditation. Une

expérience inoubliable vous attend !

Maison des Association Paris 7 4 rue Amelie 75007

Anna Edlin Atelier Le message des esprit animaux