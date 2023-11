Soirée beaujolais Le Mesnil-Thomas, 18 novembre 2023, Le Mesnil-Thomas.

Le Mesnil-Thomas,Eure-et-Loir

Soirée beaujolais nouveau organisée par l’amicale du Mesnil Thomas avec un menu spécial beaujolais . Réservation obligatoire avant le 11 novembre..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 12 EUR.

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Beaujolais nouveau evening organized by l’amicale du Mesnil Thomas with a special Beaujolais menu. Reservations required by November 11.

Velada Beaujolais Nouveau organizada por la asociación Mesnil Thomas, con un menú especial Beaujolais. Imprescindible reservar antes del 11 de noviembre.

Beaujolais Nouveau-Abend, organisiert vom Freundeskreis Mesnil Thomas mit einem speziellen Beaujolais-Menü . Reservierung vor dem 11. November erforderlich.

