Vide grenier Le Mesnil-Thomas, 10 septembre 2023, Le Mesnil-Thomas.

Le Mesnil-Thomas,Eure-et-Loir

Vide grenier organisé par l’amicale du Mesnil-Thomas avec food truck « chez filou » et buvette sur place. 2€ le mètre linéaire.

2023-09-10 fin : 2023-09-10 17:00:00. .

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Garage sale organized by the Mesnil-Thomas association, with « chez filou » food truck and refreshments on site. 2? per linear meter

Mercadillo organizado por la asociación Mesnil-Thomas, con food truck « chez filou » y refrescos in situ. 2? por metro lineal

Der Freundeskreis von Mesnil-Thomas organisiert einen Flohmarkt mit Foodtruck « chez filou » und Getränken vor Ort. 2? der laufende Meter

Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU PERCHE