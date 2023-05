Concours de pétanque, 17 juin 2023, Le Mesnil-Thomas.

Le Mesnil-Thomas,Eure-et-Loir

Avis à tous les joueurs de pétanque, inscriptions à partir de 13h30 – jet de but à 14h sur inscription. Mise pour les vainqueur. Buvette/restauration sur place..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . 10 EUR.

Le Mesnil-Thomas 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Notice to all pétanque players, registration from 1.30pm – goal throw at 2pm on registration. Stake for winners. Refreshments on site.

Aviso a todos los jugadores de petanca, inscripción a partir de las 13h30 – lanzamiento de gol a las 14h00 en el momento de la inscripción. Apuesta para los ganadores. Refrescos y tentempiés in situ.

Hinweis an alle Boulespieler, Anmeldung ab 13:30 Uhr – Torwurf um 14:00 Uhr auf Anmeldung. Wetteinsatz für die Gewinner. Getränke und Snacks vor Ort.

