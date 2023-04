Troc plantes Le Mesnil-Thomas Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Le Mesnil-Thomas

Troc plantes, 15 avril 2023, Le Mesnil-Thomas . Le Mesnil-Thomas ,Eure-et-Loir , Troc plantes Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

2023-04-15 – 2023-04-15 Le Mesnil-Thomas

Eure-et-Loir . Troc de graines, plantes, boutures, bulbes…Échanges de conseils, expériences et connaissances. Matinée riche en connaissance et en rencontre. Troc de graines, plantes, boutures, bulbes…Échanges de conseils, expériences et connaissances. Matinée riche en connaissance et en rencontre. +33 6 12 73 92 72 http://www.perche-tourisme.fr/ amicale mesnil thomas

Le Mesnil-Thomas

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Le Mesnil-Thomas Autres Lieu Le Mesnil-Thomas Adresse Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir Ville Le Mesnil-Thomas Departement Eure-et-Loir Tarif Lieu Ville Le Mesnil-Thomas

Le Mesnil-Thomas Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mesnil-thomas /

Troc plantes 2023-04-15 was last modified: by Troc plantes Le Mesnil-Thomas 15 avril 2023 Eure-et-Loir Le Mesnil-Thomas Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir

Le Mesnil-Thomas Eure-et-Loir