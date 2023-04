Course cycliste « Prix de la Municipalité du Mesnil-Réaume » Le Mesnil-Réaume Catégories d’Évènement: Le Mesnil-Réaume

Course cycliste « Prix de la Municipalité du Mesnil-Réaume », 8 mai 2023, Le Mesnil-Réaume. Le Véloce Club Eudois et Breslois organise une course cycliste sur route intitulée « Prix de la Municipalité du Mesnil-Réaume », épreuve sous l’égide de la Fédération UFOLEP dans toutes les catégories..

2023-05-08 à 12:30:00 ; fin : 2023-05-08 17:30:00. Le Mesnil-Réaume 76260 Seine-Maritime Normandie



The Véloce Club Eudois et Breslois organizes a cycling road race called « Prix de la Municipalité du Mesnil-Réaume », an event under the aegis of the UFOLEP Federation in all categories. El Véloce Club Eudois et Breslois organiza una carrera ciclista en carretera titulada « Prix de la Municipalité du Mesnil-Réaume », un evento bajo los auspicios de la Federación UFOLEP en todas las categorías. Der Véloce Club Eudois et Breslois organisiert ein Straßenradrennen mit dem Titel « Prix de la Municipalité du Mesnil-Réaume », ein Rennen unter der Schirmherrschaft des Verbands UFOLEP in allen Kategorien. Mise à jour le 2023-03-25 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

