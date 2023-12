Nuit de la chouette Le Mesnil-Patry Thue et Mue Catégories d’Évènement: Calvados

fin : 2024-03-15 Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, participez à une sortie découverte de l’univers nocturne des chouettes et hiboux. Après un temps en salle, partez à la recherche de ces oiseaux magnifiques.

Animation réalisée par le GONm

Ven. 15 mars à 20h Le Mesnil-Patry.

