[Sortie] Une histoire de pommes Dimanche 1 octobre, 11h00 Le Mesnil Ozenne Sous la grande halle. Entrée et parking gratuits.

GAUME & MARTIN : Entre violon et guitare, entre chansons francophones et anglaises, Gaume vagabonde, toujours très bien accompagnée. Gaume, c’est de la musique, du partage, du rêve, du voyage.

de 11h30 à 12h30 et 13h00 à 14h00

NOCTAMBULES, c’est la rencontre de l’accordéon diatonique, la mandoline, les violons, le banjo et la guitare… Noctambules, c’est de la musique à danser pour le bal mais c’est aussi du chant de marins.

C’est encore la proposition d’un partage de mélodies énergiques et venues de loin.

de 15h00 à 16h00 et 17h à 18h

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS :

Structure gonflable girafe géante

Atelier de création « Mobile oiseau » et lecture avec la Médiathèque de Ducey

PRODUCTEURS LOCAUX :

La ferme du temps présent, Api pommes, pépinières Bouteloup, les serres de la Ménardière

VENTE DE PAIN CUIT AU FEU DE BOIS & POCHES DE JUS DE POMMES

STANDS :

Croqueurs de pommes, Jardiniers amateurs de la Manche

RESTAURATION JACK & Co : Jambon au cidre et frites.

Réservation au 02 33 60 52 51

BUVETTE : Boissons et crêpes

PRESSEZ VOS POMMES AVEC MOUVIPRESS

Réservation d’un créneau horaire pour le pressage et tarifs sur www.mouvipress.fr

2023-10-01T11:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

