FÊTE DU MESNIL Le Mesnil-en-vallée Mauges-sur-Loire, 13 juillet 2024, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Venez nombreux à la Fête du Mesnil : randonnée, restauration, bal populaire et feu d’artifice sont au rendez-vous !.

2024-07-13 fin : 2024-07-13 . EUR.

Le Mesnil-en-vallée Salle de sport des Échuettes

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come to the Fête du Mesnil: hiking, food, popular dance and fireworks are on the agenda!

Venga uno, vengan todos a la Fête du Mesnil: senderismo, comida al aire libre, baile popular y fuegos artificiales

Kommen Sie zahlreich zum Fête du Mesnil: Wandern, Essen, Volksball und Feuerwerk stehen auf dem Programm!

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire