[JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS] Découverte de la Poterie de Bavent Le Mesnil Bavent, 6 avril 2024, Bavent.

Bavent,Calvados

Découvrez ce haut lieu d’artisanat local lors de ces journées portes ouvertes ! Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Poterie reçoit une trentaine d’artisans d’art et d’artistes venant exposer leurs œuvres. Assistez à des démonstrations de tournage, participez à des ateliers modelage ou encore visitez les ateliers centenaires.

Départ des visites guidées toutes les heures entre 11h et 17h, avec inscription obligatoire..

Samedi 2024-04-06 10:00:00 fin : 2024-04-07 18:00:00. .

Le Mesnil Poterie du Mesnil de Bavent

Bavent 14860 Calvados Normandie



Discover this high place of local crafts during these open days! As part of the European Arts and Crafts Days, the Pottery will welcome about thirty craftsmen and artists who will exhibit their work. Attend turning demonstrations, participate in modeling workshops or visit the century-old workshops.

Guided tours depart every hour between 11am and 5pm, with mandatory registration.

Descubra este alto lugar de la artesanía local durante estas jornadas de puertas abiertas En el marco de los Días Europeos de la Artesanía, la Alfarería acoge a una treintena de artesanos y artistas que expondrán sus obras. Asista a demostraciones de lanzamiento, participe en talleres de modelado o visite los talleres centenarios.

Las visitas guiadas salen cada hora entre las 11.00 y las 17.00 horas, con inscripción obligatoria.

Entdecken Sie diese Hochburg des lokalen Kunsthandwerks bei den Tagen der offenen Tür! Im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks empfängt die Töpferei rund 30 Kunsthandwerker und Künstler, die ihre Werke ausstellen. Sehen Sie sich Drehvorführungen an, nehmen Sie an Modellierworkshops teil oder besichtigen Sie die jahrhundertealten Werkstätten.

Die Führungen starten stündlich zwischen 11 und 17 Uhr, eine Anmeldung ist erforderlich.

