Visite de jardins 65 Rue du Bourg, 28 mai 2023, Le Mesnil-au-Val.

Aux portes de Cherbourg en Cotentin de séduisants jardins déclinant de nombreuses variétés botaniques des cinq continents. Arbres, arbustes, vivaces et rosiers s’épanouissent autour de l’ancienne ferme. Toute une biodiversité préservée à découvrir..

Dimanche 2023-05-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-29 18:00:00. .

65 Rue du Bourg

Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie



At the gates of Cherbourg en Cotentin, attractive gardens with numerous botanical varieties from the five continents. Trees, shrubs, perennials and rosebushes flourish around the old farm. A whole biodiversity preserved to discover.

A las puertas de Cherbourg en Cotentin, atractivos jardines con numerosas variedades botánicas procedentes de los cinco continentes. Árboles, arbustos, plantas vivaces y rosales florecen alrededor de la antigua granja. Una biodiversidad preservada por descubrir.

Vor den Toren von Cherbourg en Cotentin befinden sich verführerische Gärten mit zahlreichen botanischen Sorten aus allen fünf Kontinenten. Bäume, Sträucher, Stauden und Rosen gedeihen rund um den alten Bauernhof. Hier gibt es eine geschützte Biodiversität zu entdecken.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche