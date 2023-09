Concert Au Mesnil-Amelot Eglise saint Martin Le Mesnil-Amelot, 15 octobre 2023 16:00, Le Mesnil-Amelot.

Esther Assuied proposera un programme qui pour une bonne part sera dédié aux enfants, avec notamment Pierre et le loup et un Petit Chaperon Rouge de sa composition. Dimanche 15 octobre, 16h00 1

L’AROEHM clôture sa saison de concerts consacrée cette année aux Femmes organistes en accueillant de nouveau Esther Assuied, qui était déjà venue le 14 mai à Mitry pour un mémorable après-midi.

Cette fois elle nous proposera un programme qui pour une bonne part sera dédié aux enfants. On ne sait pas assez combien les enfants, sont fascinés par la musique d’orgue, encore faut-il qu’ils en aient l’occasion. Il y a de magnifiques expériences dans le domaine des contes mis en musique, par exemple https://www.florence-rousseau.com/contes-musicaux/

Bref le programme comprendra Frescobaldi, Beauvarlet-Charpentier, Sweelinck, mais aussi une transcription de Pierre et le loup et un Petit Chaperon Rouge de sa composition.

Ce choix ne doit pas étonner; en effet si les orgues anciens sont faits pour jouer de la musique ancienne, ils permettent aussi de splendides échappées vers des répertoires plus inattendus: ceux d’entre nous qui étaient là ont encore dans les oreilles le Libertango incendiaire offert le 4 juin sur l’orgue de Mitry par Lidia Ksaszciewicz.

Bref une occasion à ne pas manquer pour une visite en famille…

