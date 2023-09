LA CHAISE BLEUE Le Mesnil Amelot – Bibliothèque municipale Le Mesnil-Amelot, 4 octobre 2023, Le Mesnil-Amelot.

Une chaise, c’est magique.

On peut la transformer en traîneau à chiens,

en voiture de pompiers,

en ambulance,

en voiture de course,

en hélicoptère,

en avion,

en tout ce qui roule et vole… et tout ce qui flotte aussi.

Claude Boujon a l’art d’écrire avec beaucoup de finesse et de justesse les sentiments et émotions de ses personnages,

Escarbille, Chaboudo, la Fée au long nez, Verdurette, Pierre et Toutou…

Zoé Blangez leur donne vie et rend ainsi hommage à l’imagination enfantine, qui voit dans tout ce qui l’entoure une source de jeu et d’amusement. »

La Chaise bleue et autres histoires

de Claude Boujon

à partir de 4 ans

Interprétation

Zoé Blangez

Dans le cadre du dispositif Piccolo théâtre.

Entrée libre – Réservation indispensable : 01 60 03 56 85

Médiathèque municipale Le Mesnil-Amelot – 2 rue du Chapeau, 77990 Le Mesnil-Amelot.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:30:00+02:00 – 2023-10-04T15:30:00+02:00

