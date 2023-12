Atelier des bébés fermiers Le Mery Chouvigny, 9 décembre 2023 11:00, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

Nouveauté à la ferme !

Les ateliers « bébés fermiers », un moment dédié aux enfants de moins de 3 ans, pour prendre le temps de découvrir, de manière sensorielle, le monde de la ferme..

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Le Mery Marie à la ferme

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



New at the farm!

The « baby farmer » workshops, dedicated to children under 3 years of age, take the time to discover the world of the farm through the senses.

¡Novedad en la granja!

Los talleres « baby farmer », un tiempo dedicado a los niños menores de 3 años, para descubrir el mundo de la granja de forma sensorial.

Neu auf dem Bauernhof!

Die Workshops « Babybauern », eine Zeit, die Kindern unter 3 Jahren gewidmet ist, um sich die Zeit zu nehmen, die Welt des Bauernhofs auf sinnliche Weise zu entdecken.

