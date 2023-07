Stages « petits trappeurs » Le Mery Chouvigny, 16 août 2023, Chouvigny.

Chouvigny,Allier

Marie à la ferme vous invites à plusieurs activité durant la période estivale:

-Stages « petits trappeurs ».

2023-08-16 fin : 2023-08-17 . EUR.

Le Mery Marie à la ferme

Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Marie à la ferme invites you to several activities during the summer:

-Little trappers » courses

Marie à la ferme le invita a varias actividades durante el verano:

-Cursos de « pequeños tramperos

Marie à la ferme lädt Sie während der Sommermonate zu mehreren Aktivitäten ein:

-Praktika « Kleine Trapper »

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de tourisme Val de Sioule