Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la suède – spectacle pour enfants, 4 novembre 2022, .

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la suède – spectacle pour enfants

2022-11-04 16:30:00 16:30:00 – 2022-11-04

A partir d’extraits choisis du Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, un musicien-lecteur et une dessinatrice font voyager les spectateurs, comme le jeune Nils, en compagnie des oies sauvages à travers la Suède du début du XXème siècle. Plongés dans ce texte poétique, ils découvrent un récit à mi-chemin entre le voyage initiatique et une ode à la nature et la liberté…

A partir d’extraits choisis du Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, un musicien-lecteur et une dessinatrice font voyager les spectateurs, comme le jeune Nils, en compagnie des oies sauvages à travers la Suède du début du XXème…

A partir d’extraits choisis du Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, un musicien-lecteur et une dessinatrice font voyager les spectateurs, comme le jeune Nils, en compagnie des oies sauvages à travers la Suède du début du XXème siècle. Plongés dans ce texte poétique, ils découvrent un récit à mi-chemin entre le voyage initiatique et une ode à la nature et la liberté…

dernière mise à jour : 2022-04-24 par