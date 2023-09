Le Merveilleux Noël de Mme Pouce Bibliothèque Amélie Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans. gratuit

Inscriptions possibles à partir du mardi 14 novembre.

Un conte musical de Noël à destination des enfants de 3 à 8 ans

Mme Pouce est musicienne. Le jour de Noël, elle reçoit une invitation très spéciale… Marion Sanfoneira nous fait redécouvrir les plus belles chansons de Noël, interprétées avec des instruments de musique originaux, et ponctuées de poésie et d’humour.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr

Marion Champion Spectacle de Noël pour les enfants de 3 à 8 ans