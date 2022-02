Le merveilleux jardin des Martin Jardin des Martin, 4 juin 2022, Colmar.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des Martin

Des visites guidées par Michel et Marylène Martin sont organisées par le musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar. Michel Martin, qui travaillait aux Espaces Verts à la Ville de Colmar et son épouse Marylène, tous deux passionnés de botanique et de nature, sont propriétaires d’un très grand jardin à l’incroyable biodiversité à la sortie de Colmar route de Bâle. Ils entretiennent, en utilisant des méthodes entièrement naturelles, ce havre de paix où se trouvent de nombreux arbres, plantes régionales et exotiques, souvent rares, jardin potager et ornemental, un cours d’eau… Michel Martin s’est occupé longtemps du parc remarquable de Schoppenwihr où il avait guidé plusieurs visites très appréciées pour le musée. Il y avait notamment créé un grand espace de plantes carnivores. Michel et Marylène Martin ont voulu faire de ce grand terrain un lieu agréable à vivre, pour le plaisir des yeux et pour leur consommation personnelle de fruits et produits de la terre, sans apport de produits chimiques. Avec passion et patience, différents biotopes ont été reconstitués. Michel a aménagé le plan d’eau naturel à l’orée de la forêt, avec différentes plantes aquatiques. Cohabitent chez eux, nombre de grenouilles, libellules, oiseaux, lézards, couleuvres, papillons et insectes de tout genre…

Accès gratuit après réservation obligatoire au musée

Découverte de la culture écologique d’une myriade d’espèces insolites.

Jardin des Martin route de Bâle 68000 Colmar Colmar Haut-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

