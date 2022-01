Le merveilleux festival Valentigney, 9 février 2022, Valentigney.

Le merveilleux festival Salle Carrez (au dessus de la Médiathèque) & salle Jean Jaurès 16 bis rue Etienne Oehmichen Valentigney

2022-02-09 – 2022-02-16

EUR 0 5 Un moment pour les enfants « et les grands qui les accompagnent ».

Déjà la troisième édition de notre Merveilleux Festival…

On attendait ce rendez vous avec impatience, rien que pour le plaisir de voir petits et grands avec des étoiles plein les yeux ! Trente et un spectacles ou conteries, ouverts au public ou pour les scolaires et huit ateliers, ça fait rêver !

Retrouvez toute la programmation de l’évènement ici : https://alalueurdescontes.wixsite.com/saison2122/le-merveilleux-festival

PS : En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions d’accès aux spectacles peuvent évoluer.

Nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant, merci de votre compréhension.

alalueurdescontes@laposte.net +33 6 85 55 08 88 http://www.alalueurdescontes.fr/

Salle Carrez (au dessus de la Médiathèque) & salle Jean Jaurès 16 bis rue Etienne Oehmichen Valentigney

