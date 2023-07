Moto Cross avec Cap 33 Le Merle Nord Illats, 8 juillet 2023, Illats.

Illats,Gironde

En juillet et août de nombreuses animations pour s’éclater en famille :

Séances de Moto-Cross en famille de 10h à 12h, à partir de 10 ans sur réservations (places limitées).

2023-07-08 fin : 2023-07-08 12:00:00. EUR.

Le Merle Nord

Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In July and August, there’s plenty to keep the whole family entertained:

Family Moto-Cross sessions from 10 a.m. to 12 p.m., ages 10 and up, reservations required (places are limited)

En julio y agosto, hay mucho para entretener a la familia:

Sesiones familiares de motocross de 10:00 a 12:00, a partir de 10 años, previa reserva (plazas limitadas)

Im Juli und August gibt es zahlreiche Animationen, um sich mit der Familie zu amüsieren:

Moto-Cross-Sessions für Familien von 10 bis 12 Uhr, ab 10 Jahren mit Reservierung (begrenzte Plätze)

