Dimanche 20 juin, le merle moqueur – librairie généraliste et indépendante- tiendra un stand sur le marché Réunion Le Merle moqueur, garage littéraire de la rue de Bagnolet, roule depuis plus de 20 ans pour le livre. Que vous aimiez les romans qui en ont sous le capot, ou les vans poussiéreux, vous trouverez sur nos tables votre bonheur de mécanos. Le Merle Moqueur, selon nous, et Jean-Baptiste Clément ne nous contredirait sans doute pas, c’est un peu l’emblème du petit peuple parisien, volontiers frondeur et qui ne s’en laisse pas conter. Le stand du marché réunion, le dimanche 20 juin 2021 sera consacré à la la BD Le Merle moqueur , 51 rue de Bagnolet 75020 Paris Animations -> Lecture / Rencontre Marché Réunion Place de la Réunion Paris 75020

9 : Buzenval (415m) 2 : Alexandre Dumas (439m)

Contact :LE MERLE MOQUEUR 01 40 09 08 80 merlemoqueur75020@gmail.com https://www.lemerlemoqueur.fr/ Animations -> Lecture / Rencontre Insolite;Musique;En famille;Enfants

