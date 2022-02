Le mercredi en famille Blanzy, 19 février 2022, Blanzy.

Le mercredi en famille Blanzy

2022-02-19

Blanzy

Accompagné d’un guide, parcourez le Puits Saint-Claude, descendez dans les galeries à la découverte du charbon et du travail des mineurs.

Remontez plus loin dans le temps à l’origine du charbon et des fossiles dans notre atelier et fabriquez vous-même vos fossiles!

Le contenu de la visite est adapté aux enfants de 5 à 14 ans. Sur réservation.

musee-mine@blanzy71.fr +33 3 85 68 22 85 http://www.musee-mine-blanzy.fr/

