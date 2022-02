Le mercredi des petits Droiturier Droiturier Catégories d’évènement: Allier

Le mercredi des petits Droiturier, 23 février 2022, Droiturier. Le mercredi des petits Ferme de Priroda 5 impasse Barbenan Village Droiturier

2022-02-23 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-23 16:30:00 16:30:00 Ferme de Priroda 5 impasse Barbenan Village

Droiturier Allier Droiturier EUR Visite de la ferme et rencontre avec les bébés animaux par la Ferme de Priroda et le Jardin de Bel Air : cueillette de plantes pour nourrir les animaux, biberonnage des petits et câlins. Réservation obligatoire. +33 6 56 69 10 40 Ferme de Priroda 5 impasse Barbenan Village Droiturier

