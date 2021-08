Morlanne Morlanne Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Le Mercredi des enfants pour les géants ! Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

Le Mercredi des enfants pour les géants ! Morlanne, 18 août 2021, Morlanne. Le Mercredi des enfants pour les géants ! 2021-08-18 15:00:00 – 2021-08-18

Morlanne Pyrénées-Atlantiques Morlanne Géants 7/11 ans : atelier blason : découvrez l’art de l’héraldique du Moyen âge à nos jours et réalisez votre propre blason dans les règles de l’art de cette science historique.

