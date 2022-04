Le mercredi des enfants Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille Catégories d’évènement: Escolives-Sainte-Camille

Le mercredi des enfants Site gallo-romain d'Escolives Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille

2022-04-13

Escolives-Sainte-Camille Yonne Escolives-Sainte-Camille EUR 2 2 A partir des vacances de printemps et jusqu’aux vacances de la Toussaint, découverte des ateliers sur la vie des gallo-romains sur le site archéologique d’Escolives. Le thème des ateliers changera à chaque période de vacances. +33 3 86 42 71 89 A partir des vacances de printemps et jusqu’aux vacances de la Toussaint, découverte des ateliers sur la vie des gallo-romains sur le site archéologique d’Escolives. Le thème des ateliers changera à chaque période de vacances. Site gallo-romain d’Escolives Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille

