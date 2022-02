Le mercredi des enfants Escolives-Sainte-Camille, 13 avril 2022, Escolives-Sainte-Camille.

Le mercredi des enfants Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9, rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille

2022-04-13 14:00:00 – 2022-11-02 18:00:00 Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9, rue Raymond Kapps

Escolives-Sainte-Camille Yonne Escolives-Sainte-Camille

EUR 2 2 Pour les vacances de printemps : 13, 20 et 27 avril et 4 mai (Gallo-carte : à partir d’une image du site, imagine la suite…).

Pour les vacances d’été : du 13 juillet au 31 août (découverte de l’archéologie fouilles et réalisation d’un objet gallo-romain en argile).

Pour les vacances de la Toussaint : 26 octobre et 2 novembre (thème à venir).

villaescolives.accueil@orange.fr +33 3 86 42 71 89

