EUR Visite à deux voix avec un agent de la Direction Développement durable du Grand Chalon

Activité en lien avec l’exposition « Les bords de Saône » visible à l’Espace patrimoine du 13 juin au 6 novembre

Points de jonction entre la ville et sa rivière, lieux de promenade préférés des touristes comme des Chalonnais, situés entre nature et culture, les bords de Saône ont une histoire et une actualité fascinantes. A quoi ressemblaient les berges naturelles et en reste-t-il à Chalon ? Quelle faune, quelle flore peuplent les bords de la rivière ? Quelle est l’histoire des quais et des bâtiments qui les longent alors que s’achève la mise en valeur du quai Gambetta ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous nous proposons de répondre au fil de notre parcours…

veronique.limonet@chalonsursaone.fr +33 3 85 93 15 98

