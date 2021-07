Paris Ehpad Alquier Debrousse (CASVP) Paris LE MENU GOURMAND, théâtre interactif pour seniors Ehpad Alquier Debrousse (CASVP) Paris Catégorie d’évènement: Paris

LE MENU GOURMAND, théâtre interactif pour seniors Ehpad Alquier Debrousse (CASVP), 5 août 2021-5 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 5 août 2021

de 15h à 16h

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper festival : une création originale autour d’un florilège de textes sur la gourmandise. Un spectacle épicurien servi par deux comédiennes. Des mets littéraires cocasses, inattendus signés par de grands auteurs et des gastronomes. Le tout accompagné d’une farandole de devinettes gastronomiques en guise de mignardises ! Le Menu gourmand La gourmandise n’est pas la goinfrerie. Bien manger est un art, nous enseigne Brillat-Savarin. Mais comment s’y prendre ?… Pour répondre à cette question, nous invitons les spectateurs des EHPADs et Clubs séniors à déguster notre Menu gourmand en compagnie de quelques invités émérites : Gustave Flaubert, Alexandre Dumas, Edmond Rostand, Théophile Gautier, Guy de Maupassant, Raoul Ponchon, Charles Monselet, Auguste Escoffier, entre autres. Pour le plaisir des papilles et de l’esprit, entre chaque texte littéraire, nous sollicitons le public, qui se remémorera, comme une madeleine de Proust le souvenirs de ses mets préférés autour d’anecdotes spirituelles et de devinettes gastronomiques amusantes. Nous jouons sur la vivacité, l’étonnement, le plaisir du conte. Entraînant, interactif, surprenant, ce spectacle ouvre la porte à toutes les sensations. Notre démarche Sous une forme théâtrale et ludique, nous veillons à l’équilibre et à la légèreté, qui permettent le bien-être et le divertissement des spectateurs. Nous travaillons avec des comédiens professionnels expérimentés et choisis pour leur compétence. Un vrai moment de partage, c’est aussi prendre le temps de recueillir les impressions et questions du public. Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations. Spectacles -> Théâtre Ehpad Alquier Debrousse (CASVP) 1, allée Alquier Debrousse Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (372m) 3 : Gallieni (708m)

Contact :Compagnie pARTage http://www.compagniepartage.fr/ https://www.facebook.com/compagniepartage/ Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-08-05T15:00:00+02:00_2021-08-05T16:00:00+02:00

Dicom/Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Ehpad Alquier Debrousse (CASVP) Adresse 1, allée Alquier Debrousse Ville Paris lieuville Ehpad Alquier Debrousse (CASVP) Paris