LE MENTAL DE LA REINE LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 10 février 2023, PARIS.

LE MENTAL DE LA REINE LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-05 16:30.

Une farce grinçante et déjantée sur fond de lutte de pouvoir, où résonnent trahison, humour et complicité ! Ne cherchez pas sur une mappemonde où se situe ce royaume dirigé par une reine charmante et complètement dépassée, manipulée par un premier ministre aux dents longues et qui recourt à toute une panoplie de coups tordus afin d'empêcher la reine d'exercer son pouvoir. Mais c'est sans compter sur la gouvernante de 100 ans, véritable lanceuse d'alerte, qui donnerait sa vie pour le bonheur de sa maîtresse. La reine réussira-t-elle à rivaliser avec le cruel et rusé ministre misogyne ? Une comédie corrosive de Victor Haïm, servie par un trio de comédiens burlesques et déjantés.

LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005

